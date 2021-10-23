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Число заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 80 тыс. с начала пандемии

За минувшие сутки в регионе выявили 249 новых случаев COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре) за сутки увеличилось на 249, превысив с начала пандемии показатель в 80 тыс. человек, сообщил в субботу оперативный штаб региона.

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"80 068 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 23 октября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 249 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах Югры", - говорится в сообщении.

С 7 сентября, когда было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос более чем на 70%. С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а с 25 октября в регионе начнут действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября - во всех населенных пунктах.

За время пандемии в регионе 75 239 пациентов выздоровели, 1 260 умерли.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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