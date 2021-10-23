Под Волгоградом в 2022 году на средства президентского гранта создадут рыбацкое подворье

ВОЛГОГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Интерактивная площадка "Рыбацкое подворье", где летом 2022 года организуют масштабный рыбный фестиваль, появится в музее поселка Светлый Яр в Волгоградской области благодаря президентскому гранту. Проект нацелен на повышение туристического потенциала района и возрождение местных традиций, сообщила ТАСС директор светлоярского историко-краеведческого музея Лариса Кашлева.

"Светлый Яр у нас находится на излучине (плавный изгиб русла реки - прим. ТАСС). Можно сказать, что у нас самое рыболовное место. Мы бы хотели это возродить, рассказать об этом и повысить туристический потенциал Светлоярского района. У нас появилось много интересного в районе - новый парк "Калейдоскоп", новые арт-объекты, новая благоустроенная набережная", - сказала она.

Поселок городского типа Светлый Яр, с давних пор считавшийся рыбацкой деревней, расположен в часе езды от центра Волгограда на берегу реки Волги. Сотрудники светлоярского историко-краеведческого музея - авторы проекта, в рамках которого будет обустроено рыбацкое подворье и организован рыбный фестиваль, - рассчитывают привлечь в поселок гостей из областного центра и других районов региона.

"Здание музея у нас было построено в 1780 году и принадлежало купцу первой гильдии Петру Яковлевичу Рудакову. Он имел и заводы, и рыболовные ватаги [сети]. Купеческая усадьба была одной из первых кирпичных зданий, построенных в селе. Мы обустроим стационарную площадку "Рыбацкое подворье" на прилегающей к музею территории, чтобы гости смогли окунуться в атмосферу того времени. Здесь будут проходить экскурсии, тематические мастер-классы, посиделки за чаем, презентации, лекции, квесты, театрализованные представления", - рассказала Кашлева.

Проект получил поддержку президентского фонда культурных инициатив, размер гранта составил более 2,6 млн рублей, еще 250 тыс. направлено в качестве софинансирования из бюджета района. На эти средства в рыбацком подворье оборудуют место для просмотра исторических фильмов и презентаций, благоустроят и озеленят территорию, построят крытую сцену, рыбацкий сарай для выставок, установят старинную рыбацкую лодку, скульптуру осетра на бочке, колодец, рабочую печь для приготовления пирогов, каш и ухи, а также предметы быта, которые являлись неотъемлемой частью традиций местного населения.

В июле 2022 года в рамках реализации гранта на площадке "Рыбацкое подворье" пройдет Рыбный фестиваль, ожидается, что в нем примут участие более 800 человек. На фестивале организуют площадки с продажей рыбы, выставку местных мастеров декоративно-прикладного искусства, детские мастер-классы. В дальнейшем фестиваль планируют сделать ежегодным, добавила собеседник агентства.