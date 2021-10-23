В Карелии ввели запрет на посещение общественных мест для пожилых непривитых людей

ПЕТРОЗАВОДСК 23 октября. /ТАСС/. Жителям Карелии старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями с 23 октября запретили посещать общественные места, кроме мест работы. Ограничение не коснется привитых или переболевших COVID-19 в последние полгода граждан, сообщил в субботу на своей странице в " ВКонтакте " глава республики Артур Парфенчиков.

"Жителям республики старше 60 лет, а также тем, у кого имеются хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции и не посещать общественные места, за исключением исполнения трудовых обязанностей и решения вопросов жизнеобеспечения. Это не относится к тем, кто прошел вакцинацию либо переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев", - написал он.

Новые ограничения также касаются организации работы учреждений, которые не получили паспорт коллективного иммунитета, где привитых и переболевших менее 80%. В таких учреждениях с 20 ноября сотрудники старше 50 лет без иммунитета к коронавирусу должны быть переведены на дистанционный формат работы или для них необходимо организовать изолированное рабочее место.

Кроме того, до 15 ноября в Медвежьегорском, Кондопожском, Суоярвском, Сегежском районах, а также в Костомукше вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий. Уточняется, что с посетителей ярмарок не будут требовать QR-код или другие документы, подтверждающие наличие иммунитета к коронавирусу или отрицательный ПЦР-тест.

В новой редакции распоряжения также уточняется формат работы организаций общепита. С 23 октября фуд-корты в торговых центрах необходимо отделить дополнительным ограждением. Система QR-кодов теперь распространяется на предприятия питания, где отпускают товар на вынос, а также на точки продаж продуктов, где посетители могут сесть за столики. Исключение составляют точки питания в гостиницах, хостелах и мотелях, а также столовые и буфеты при предприятиях, где нет обслуживания посторонних. С 01:00 до 06:00 мск в Карелии вводится запрет на работу дискотек, а также до 1 декабря продлен запрет на посещение стационаров социальных организаций.

Каникулы для студентов колледжей и техникумов

Учащихся по программам среднего профессионального образования в Карелии отправят на каникулы с 30 октября по 7 ноября из-за сложной эпидобстановки в регионе.

"С 30 октября по 7 ноября студенты колледжей и техникумов уходят на осенние каникулы", - говорится в сообщении главы республики.

На период нерабочих дней в республике также не будут работать детские лагеря, в том числе дневного пребывания. Кружкам и секциям в Кондопожском, Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Сегежском, Сортавальском, Калевальском районах, а также в Костомукше и Петрозаводске с 25 по 29 октября нужно организовать дистанционное обучение. В этих же муниципалитетах на тот же период на удаленку нужно перевести работу всех спортивных клубов и секций. Исключение делается только для кандидатов в сборные команды России и Карелии.

"О том, как в нерабочие дни будет работать ряд наших учреждений и детские сады, сообщу в начале следующей недели - сейчас готовим отдельное распоряжение", - написал Парфенчиков.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. Глава государства одобрил соответствующее предложение кабмина на совещании с правительством. По его словам, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии.

По данным Минздрава Карелии, в регионе с начала пандемии выявили 72 042 случая заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 384 человека. Из них 380 не имели прививки от COVID-19. Выздоровели за все время 67 850 пациентов, умерли - 948. Доля свободных коек составляет 19,4%.