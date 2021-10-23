Более 20 тонн кислорода для лечения больных ковидом готовы передать больницам в ЮВО

ВОЛГОГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Запасы жидкого медицинского кислорода для оказания помощи медицинским учреждениям начали формировать в Южном военном округе (ЮВО). Из хранилищ военных аэродромов на лечение зараженных коронавирусной инфекцией готовы передать более 20 тонн кислорода, сообщил в субботу начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В настоящий момент по запросам глав субъектов РФ из хранилищ военных аэродромов ЮВО на лечение зараженных новой коронавирусной инфекцией готовы передать более 20 тонн кислорода", - сказал он.

Оказание помощи в доставке кислорода медучреждениям в зоне ответственности ЮВО уже успешно организовано в Северной Осетии. С августа этого года на регулярной основе кислород доставляют с военного аэродрома Моздок в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владикавказа.