Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,07

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу немного увеличился и составил 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Это произошло на фоне третьего подряд максимума по числу выявленных за сутки случаев заражения: за минувший день, по данным штаба, в стране зарегистрировали 37 678 заболевших против 37 141 днем ранее.

Коэффициент превышает единицу в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Подмосковье он опустился до 0,93, что стало минимумом за две недели.

В Ростовской области показатель равен 1,01, в Санкт-Петербурге - 1,03, в Нижегородской и Свердловской областях - 1,04, в Воронежской и Иркутской - 1,05, в Самарской - 1,07, в Красноярском крае - 1,12, а в Москве - 1,15.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.