В Саратовской области продлили ограничения на работу детских площадок в ТЦ

"В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в регионе с 27 сентября по 7 ноября текущего года запрещено функционирование детских игровых площадок и игровых комнат для детей, расположенных в торговых центрах, универмагах, моллах и других объектах торговли. Также продлен по 7 ноября текущего года запрет на оказание услуг по курению (использованию) кальянов в общественных местах с 23:00 до 6:00 часов", - говорится в сообщении.

В Саратовской области 23 октября зарегистрировано 452 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 97 318 человек. Выздоровели 87 007 человек, в том числе за последние за сутки - 358 человек.

В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях.