Бочкарев: строительство станции метро "Кленовый бульвар" завершено более чем наполовину

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Строительство станции "Кленовый бульвар" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено более чем наполовину. Об этом сообщили в субботу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"На станции "Кленовый бульвар" восточного участка БКЛ выполнено более половины монолитных работ, завершилось ограждение котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов, земляные работы выполнены почти на 80%. На сегодняшний день общая готовность станции оценивается в 52%", - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся на сайте.

Также в публикации сообщается, что строительство станции ведется в едином котловане длиной 600 м, 200 из которых занимает сама станция, а остальное приходится на тупики для ночного отстоя и ремонта подвижного состава. "Готовность пункта технического обслуживания поездов оценивается на треть. Кроме того, более чем на 20% выполнена архитектурная отделка зоны служебных помещений, начался монтаж инженерных систем", - уточнил гендиректор компании - генподрядчика по строительству объекта АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, чьи слова приводятся на сайте.

Станцию "Кленовый бульвар" строят на глубине 24,3 м. В будущем она станет пересадочной на Бирюлевскую линию метро. Архитектурный облик станции определили в ходе открытого международного конкурса. Проект оформления "Кленового бульвара" перекликается с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское".

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она значится под номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ (протяженностью 70 км) разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры (МЦД). Уже введено 12 станций БКЛ, в 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию одновременно 10 станций.

Общая протяженность восточного участка Большой кольцевой линии метро составляет 11 км. Здесь будет четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Их открытие улучшит транспортную доступность районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово на юго-востоке столицы.