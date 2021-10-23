Николаевская и Ровенская области Украины перейдут в красную зону карантина с 26 октября

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Украины приняли решение перевести Николаевскую и Ровенскую области страны в красную, самую высокую зону эпидемической опасности из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Постановление об этом вынесла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил в субботу министр кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале.

"Государственная комиссия решила установить с 00:00 26 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской и Ровенской областей и применить на их территории противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности", - отметил он.

Таким образом, в стране самые строгие карантинные ограничения будут действовать в 10 областях из 24, они уже введены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Херсонской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что страна начинает входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки. По его словам, в сутки необходимо прививать от коронавируса 350-400 тыс. человек, "тогда как сейчас это число вдвое меньше".

С начала кампании вакцинации, которая началась на Украине одной из последних в Европе, привито 8 760 924 человека, в том числе две дозы, завершив вакцинацию, получили 6 915 377 человек. Всего проведено 15 676 299 прививок. За минувшие сутки зарегистрировали 23 229 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее их было 23 785, что стало рекордом. В течение пятницы 483 пациента умерли от осложнений. За все время пандемии на Украине - 2 748 614 случаев заражения коронавирусом, 63 486 человек умерли.