Нарышкин назвал неверным утверждение о том, что "у разведки не женское лицо"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин назвал неверным расхожий тезис о том, что "у разведки не женское лицо", и напомнил о выдающихся женщинах, которые защищали интересы Отечества в этой сфере.

"Кто-то считает, что у разведки не женское лицо. Я точно знаю, что это не так. И вековая история отечественной внешней разведки хранит имена действительно многих выдающихся разведчиц, которые отстаивали интересы нашего Отечества, защищая нашу Родину на протяжении всех этих ста лет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в репортаже об открытии памятника-бюста легендарной советской разведчице, Герою Советского Союза Надежде Троян.

Бронзовый бюст Надежды Троян работы скульптора Салавата Щербакова был установлен 22 октября на территории носящей имя разведчицы школы № 1288 в Москве.