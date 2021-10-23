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Сады и парки Петербурга вновь открыли для посещения после шторма

Жителям города и туристам предоставили доступ в Таврический сад и сквер у Казанского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Сады и парки Петербурга открылись для посещения после шторма, который обрушился на город в ночь на пятницу. Об этом сообщила в субботу пресс-служба комитета по благоустройству города.

"Ненастье отступило, ветер в Петербурге стих, поэтому комитет по благоустройству Санкт-Петербурга открывает сады, парки и скверы, которые были недоступны на время шторма", - говорится в сообщении.

Из-за ненастья были закрыты затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга из-за повышения уровня воды в устье Невы выше критических значений. Также временно был закрыт доступ в Таврический сад, сквер у Казанского собора и другие сады, парки и скверы.

Шторм бушевал около суток, из-за натиска стихии, по данным комитета по благоустройству города, не выдержали 72 дерева.

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