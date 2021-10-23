Проект выведения новых сортов сельхозкультур вошел в программу развития вуза в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 23 октября. /ТАСС/. Чеченский государственный университет стал участником программы "Приоритет-2030". В перечень приоритетов вуза вошел проект, связанный с выведением новых сортов плодово-ягодных культур, а также быстрорастущих растений повышенной секвестрации углекислого газа, сообщил ТАСС проректор по учебной работе Насрудин Ярычев.

"Первый приоритетный проект связан с агробиотехнологией. В рамках этого проекта у нас планируются разработки, связанные с селекцией новых сортов плодово-ягодных культур, а также быстрорастущих растений повышенной секвестрации углекислого газа. Также запланирована разработка технологий регенеративного животноводства и земледелия. Сам проект будет реализован в интересах сельскохозяйственных производителей нашей республики и регионов СКФО, а также в интересах различных тепличных комплексов нашей страны", - отметил Ярычев.

Также вуз будет заниматься разработкой технологий, обеспечивающих реализацию климатических проектов, как важное условие достижения углеродной нейтральности. "В рамках этого проекта основная задача - значительно повысить секвестрацию углекислого газа экосистемами нашей республики. Результаты реализации этого проекта должны быть использованы не только в нашем регионе, но и на пространстве СКФО. Тут, например, предложена очень оптимальная региональная система учета контроля выброса парниковых газов", - добавил проректор.

По его словам, в рамках программы "Приоритет-2030" серьезный блок мероприятий запланирован в политике управления кадровым потенциалом, благодаря которым университет планирует расширить свою команду управленцев, преподавателей и научных сотрудников, и обеспечить получение новых компетенций.

"Также в рамках реализации данной программы запланировано ежегодное увеличение доли внебюджетного финансирования. Это как раз будет делаться за счет привлечения региональных партнеров, предприятий. Мы должны укрепить территориальное лидерство на Северном Кавказе", - добавил он.

О программе "Приоритет-2030"

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.

В результате комиссия Минобрнауки России отобрала в программу "Приоритет-2030" 106 университетов из 49 городов РФ. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Более 60% вузов, вошедших в программу, - региональные. Только 28 университетов находятся в Москве, 11 - в Санкт-Петербурге. Еще 67 вузов распределены по 47 городам России.