Московские спасатели с начала года помогли около 500 животным

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Спасатели Москвы с начала года помогли почти 500 животным. Среди них есть летучие мыши и лошади. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Около 500 животным помогли московские спасатели в этом году. Помощь специалистов необходима, когда животное может травмировать себя или представляет угрозу для людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство спасенных - домашние питомцы, но бывают и случаи с дикими зверями и птицами. Например, в августе вернули в естественную среду обитания летучую мышь, которая залетела в квартиру в Северном Бутово.

Также весной дважды выселяли лис с территорий детских садов. В сентябре помогли лошади выбраться из ручья.

"После спасательных операций животных осматривают специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды и, если помощь не требуется, возвращают в природную среду, в противном случае - оставляют в центре реабилитации диких животных", - добавили в пресс-службе.