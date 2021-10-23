WWF России запустил платформу "Паспорт для снежного барса"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в международный день снежного барса запускает перепись редких хищников на онлайн-платформе с целью описать каждую особь и выдать ей "паспорт". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе фонда.

"Пока идет Всероссийская перепись населения, WWF России запускает перепись снежных барсов - онлайн-платформу, призванную собрать средства на изучение и охрану ирбисов, оставшихся в России. На портале "Паспорт для снежного барса" любой посетитель сможет узнать о важности сохранения одной из самых малоизученных крупных кошек в мире, а также поддержать работу WWF в поддержку снежного барса. Пройдя несколько мини-игр - "Прописка", "Фото на паспорт", "Биометрия" и "Виза" - пользователь узнает об объемах ежегодной работы по изучению и охране редкого вида. С помощью платформы планируется каждый год ко всемирному дню снежного барса собирать необходимую для этой работы сумму - 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в фонде, специалистов по снежному барсу не так много: навыки по его изучению вырабатываются годами. В России полномасштабные экспедиции по учету численности снежного барса проходят зимой и весной в сложных условиях высокогорья. Каждый год на сохранение барса не хватает 10 млн рублей. Это минимальная сумма, которая покрывает только самое необходимое.

"Снежный барс, наряду с амурским тигром, белым медведем и другими редкими видами животных - приоритетный вид для WWF России. Этот удивительный зверь - часть уникальной экосистемы азиатских гор. Ирбис - вид-индикатор на вершине пищевой цепи: если популяция снежного барса благополучна, значит, и вся экосистема стабильна", - заявил старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, снежный барс обитает высоко в горах, в сложнейших ландшафтах, поэтому сохранение вида - дорогостоящая и утомительная работа, на которую способны только самые отчаянные фанаты своего дела, ведь средств и ресурсов катастрофически не хватает. Антибраконьерская работа, научные исследования, пропаганда сохранения ирбиса, работа с местным населением в ареале вида - только самые основные задачи WWF России и партнеров, которые требуют поддержки.

В WWF также отметили, что сегодня изучено только 14% ареала снежного барса на планете, а сколько особей обитает в мире, не знает никто. Исследование мест обитания хищника, описание повадок и внешнего вида, отслеживание путей миграции - трудоемкая работа, необходимая для разработки программы по сохранению вида. Таким образом паспорт - наиболее полная информация о каждой известной особи.

О животном

Снежный барс - один из редчайших представителей семейства кошачьих, внесен в Красные книги всех рангов. По данным WWF, в России осталось 2% мировой популяции снежных барсов, которая насчитывает от 4 тыс. до 6 тыс. особей. Точно подсчитать их не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса. По итогам 2020 года в России насчитали 60 особей, большая часть которых, порядка 40, обитает на Алтае - это две трети всего ареала.