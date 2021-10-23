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Нарышкин посоветовал западным политикам учить историю без прикрас и фальсификаций

Председатель Российского исторического общества подчеркнул, что история - чрезвычайно важная сфера человеческих знаний
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин (в центре) Арзу Пашаева/ТАСС
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин (в центре)
© Арзу Пашаева/ТАСС

ДМИТРОВ /Московская область/, 23 октября. /ТАСС/. Нынешнему поколению части западных политиков необходимо помнить о судьбе своих предков, "попытавшихся с оружием в руках вступить на русскую землю", и учить настоящую историю без прикрас и фальсификаций. Об этом заявил в субботу председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью.

"Церемония вручения наград конкурса победителям состоится здесь - в древнем московском городе Дмитрове, основанном Юрием Долгоруким спустя всего несколько лет после основания Москвы. Стены Дмитровского Кремля и вся дмитровская земля помнят и польских , и наполеоновских интервентов, хорошо помнят и немецко-фашистких захватчиков. Мы все это помним, - сказал он. - А вот помнит ли нынешнее поколение части западных политиков, какова была судьба их дальних и совсем недальних предков, попытавшихся с оружием в руках вступить на русскую землю? Посоветуем им как следует учить историю, причем настоящую историю, историю без прикрас и уж тем более без фальсификации".

Нарышкин подчеркнул, что история - чрезвычайно важная сфера человеческих знаний.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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