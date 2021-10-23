В РПЦ сообщили, что Архиерейский собор рассмотрит в 2022 году все запланированные вопросы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Архиерейский собор Русской православной церкви, который ранее был перенесен с ноября нынешнего года на май 2022-го из-за ситуации с заболеваемостью ковидом, рассмотрит все ранее запланированные вопросы. Об этом в субботу сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Те решения, которые мы не сможем принять в ноябре, мы их примем в мае следующего года, если, даст Бог, к лучшему изменится эпидемическая ситуация. И тогда, наверное, будут приняты те решения, принятие которых было запланировано на ноябрь", - сообщил владыка в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что Священный синод Русской православной церкви принял решение в связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора, который должен был состояться в ноябре, на май 2022 года. В числе наиболее важных вопросов, которые планировалось рассмотреть на Соборе - признание "екатеринбургских останков" останками членов царской семьи Романовых, расстрелянных большевиками в 1918 году.