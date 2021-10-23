В Петербурге закончили очистку русла реки Смоленки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Комитет по природопользованию Петербурга завершил очистку дна реки Смоленки в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов национального проекта "Экология". Предыдущий раз такие работы проводились 15 лет назад, сообщила в субботу пресс-служба администрации города.

"Предыдущий раз русло Смоленки чистили 15 лет назад. Уборка донных отложений улучшает экологическое состояние рек и каналов. Вода становится более прозрачной, чистой. Это еще один шаг к тому, чтобы Петербург закрепил статус одного из самых чистых городов в мире", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

За 2019-2021 год водолазы очистили 3,43 км основной акватории реки Смоленки, убрали со дна затопленные предметы, размыли донные отложения (минеральные вещества, отложившиеся на дне водоемов) по щадящей технологии и извлекли на поверхность. Это позволит увеличить рекреационный потенциал реки и прилегающих к ней территорий. В 2022 году планируются очистительные работы реки Пряжки, на 2023-2024 годы запланировано проектирование и последующие работы по экологическому восстановлению водных объектов ГМЗ "Царское село".