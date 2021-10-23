Власти ДНР ограничили посещение кино, театров и музеев

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) ограничили с понедельника посещение кино, театров, музеев и клубов из-за ухудшения эпидемической ситуации. Об этом сообщило в субботу Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на указ главы ДНР Дениса Пушилина.

Согласно указу, с 25 октября по 15 ноября запрещается проведение спортивных соревнований. Посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций и центров, клубных учреждений в ДНР с понедельника будет разрешено лишь при условии заполнения не более 50% посадочных мест, а также наличия у посетителя одного из трех документов в бумажном виде: документа о прохождении полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, свидетельства о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста (дата выдачи последнего не должна превышать трех календарных дней).

Предъявление свидетельств о вакцинации, перенесенной болезни или ПЦР-теста не обязательно при посещении заведений общепита, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров в ДНР. Разрешены занятия спортом на свежем воздухе и ярмарки. Заполняемость заведений общепита также не должна превышать 50%. Ранее Пушилин объявил о продлении до 1 ноября школьных каникул в ДНР.

Министерство здравоохранения ДНР 16 сентября сообщило о практически полной загрузке госпиталей для пациентов с COVID-19. В ДНР в связи с распространением коронавирусной инфекции с прошлого года действует режим повышенной готовности. По последним данным Минздрава ДНР, за прошедшие сутки в республике было выявлено 1 018 случаев заражения, умерли 56 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в ДНР был зарегистрирован 31 марта прошлого года. С 14 марта власти ввели режим повышенной готовности. 4 марта этого года власти ДНР сняли ряд ограничений, введенных из-за распространения инфекции. В частности, они разрешили проведение развлекательных мероприятий на открытом воздухе, а также сняли запрет на прием граждан в госучреждениях.

Карантинные ограничения были также усилены в Луганской народной республике (ЛНР) с 13 октября. Власти ЛНР рекомендовали работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы, до особого распоряжения была приостановлена работа предприятий общественного питания ЛНР, запрещено проведение массовых развлекательных, физкультурных и спортивных мероприятий, временно прекращен прием граждан в госорганах, организациях, учреждениях и на предприятиях.