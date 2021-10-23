На Колыме приостановят работу предприятий, где привиты меньше 60% сотрудников

ТАСС, 23 октября. Правительство Магаданской области приняло решение с 30 октября приостановить работу предприятий, на которых меньше 60% сотрудников привились от коронавируса, сообщается в субботу в Telegram-канале оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19.

"В Магаданской области с 30 октября будет приостановлена деятельность предприятий, если численность работников, вакцинированных от COVID-19, составляет менее 60% коллектива. Если в организации уровень охвата вакцинацией менее 80% - всех невакцинированных, а также привитых или переболевших более шести месяцев назад - работодатель может перевести на удаленный формат работы", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти снизили для концертных залов, театров, других учреждений культуры и спорта максимальную наполняемость зрителями до 70% от общей вместимости. В массовых мероприятиях смогут участвовать не более 50 человек.

Ранее в регионе продлили до середины декабря режим повышенной готовности из-за коронавируса, а также ввели в общественных местах систему QR-кодов для проверки посетителей на вакцинацию. За все время пандемии в Магаданской области выявили более 11,5 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией, 272 человека умерли. Сейчас в Магадане проходит массовая вакцинация. Ее завершили уже около 49 тыс. человек.