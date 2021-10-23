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Алек Болдуин простился со случайно застреленной им оператором Галиной Хатчинс

По данным газеты New York Post, на церемонии в Санта-Фе также присутствовали муж и сын Галины Хатчинс, вместе с ними находились психотерапевты, специализирующиеся на помощи при утрате близкого человека
Вход на ранчо, где проходили съемки фильма "Ржавчина", Санта-Фе, США AP Photo/Andres Leighton
Описание
Вход на ранчо, где проходили съемки фильма "Ржавчина", Санта-Фе, США
© AP Photo/Andres Leighton

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Актер Алек Болдуин посетил в пятницу закрытую церемонию прощания с оператором Галиной Хатчинс, которая накануне умерла от ранения, полученного в результате несчастного случая со стрельбой с его участием. Об этом в субботу сообщила газета New York Post.

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По ее сведениям, на церемонии в Санта-Фе (штат Нью-Мексико) помимо Болдуина присутствовали также муж и сын 42-летней Хатчинс, вместе с ними находились психотерапевты, специализирующиеся на помощи при утрате близкого человека.

Открытая церемония прощания пройдет в субботу вечером по местному времени. Ее организацией занимается международная гильдия работников киноиндустрии, которая также собирает пожертвования для семьи погибшей.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием Болдуина, который также выступает одним из его продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила оператора в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Съемки фильма были приостановлены.

Болдуин заявил, что сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента. Расследованием занимается офис шерифа по округу Санта-Фе и местная прокуратура. Обвинений в связи с инцидентом пока не предъявлено.

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