Школы и вузы Удмуртии с 30 октября переходят на дистанционное обучение

ТАСС, 23 октября. Образовательные учреждения Удмуртской Республики с 30 октября переходят на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом в субботу сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Instagram .

"С 30 октября 2021 года до особого распоряжения: школы, СПО, вузы и учреждения дополнительного образования переходят на дистанционный режим работы", - написал он.

В Удмуртии на протяжении почти четырех недель растет число ежедневно выявляемых случаев заболеваний коронавирусом. 23 октября власти сообщили о новом антирекорде - 391 случае заражения. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 60,9 тыс. человек. Более 500 классов школ и групп в учреждения СПО закрыто на карантин по коронавирусу.

В регионе действует масочный режим в общественных местах, запретили работу заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации.