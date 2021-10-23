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Пандемия COVID-19
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Школы и вузы Удмуртии с 30 октября переходят на дистанционное обучение

Удаленно будут заниматься также студенты колледжей

ТАСС, 23 октября. Образовательные учреждения Удмуртской Республики с 30 октября переходят на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом в субботу сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Instagram.

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"С 30 октября 2021 года до особого распоряжения: школы, СПО, вузы и учреждения дополнительного образования переходят на дистанционный режим работы", - написал он.

В Удмуртии на протяжении почти четырех недель растет число ежедневно выявляемых случаев заболеваний коронавирусом. 23 октября власти сообщили о новом антирекорде - 391 случае заражения. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 60,9 тыс. человек. Более 500 классов школ и групп в учреждения СПО закрыто на карантин по коронавирусу.

В регионе действует масочный режим в общественных местах, запретили работу заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19
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