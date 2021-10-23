Очередной вывозной рейс отправился из Туркмении в Россию

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Очередной вывозной рейс вылетел в субботу из Туркмении в Россию, он был организован российским посольством в связи с приостановкой регулярного транспортного сообщения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило посольство РФ на своем сайте .

"22 октября 2021 года из Туркменабата в Москву вылетел организованный посольством России рейс 8536 российской авиакомпании S7. Воспользоваться авиаперелетом смогли 178 пассажиров", - говорится в сообщении диппредставительства. Это был 24-й вывозной рейс из Туркмении в России.

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. При этом никаких запретов, в том числе на массовые мероприятия, не вводилось. Министерство здравоохранения Туркмении в начале июля сообщило о старте обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны старше 18 лет.

Посольство России в Ашхабаде в конце сентября сообщило, что, согласно решению властей республики, для въезда в страну иностранцам теперь необходимо предъявить ПЦР-тест и сертификат о вакцинации от коронавируса. Российское диппредставительство также уведомило, что граждане Туркмении при въезде в Россию по-прежнему будут должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса и что требование к ним об обязательном использовании приложения "Путешествую без COVID-19" при въезде в РФ не будет действовать до середины января.