Президент Замбии помиловал более 700 заключенных в связи с Днем независимости

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Замбии Хакаинде Хичилема своим указом помиловал в субботу более 700 заключенных, отбывающих тюремные сроки за различные преступления. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министра внутренних дел Джека Мвиимбу.

Помилование, по его словам, приурочено к отмечаемому в ближайшее воскресенье Дню независимости Замбии. Свободу получили 642 мужчины и 68 женщин. Министр отметил, что количество заключенных в Замбии составляет 23 062 при общей вместимости тюрем и исправительных учреждений в 10 500 человек.

Будучи кандидатом от оппозиции, Хичилема победил на состоявшихся в августе президентских выборах. Он принял 24 августа присягу и вступил в должность главы государства.