Первые медбригады сформировали в инфекционный госпиталь Курска

ТАСС, 23 октября. Первые медицинские бригады сформировали для работы в Курском инфекционном госпитале на 230 мест, который откроют в середине декабря для пациентов с коронавирусом. Об этом губернатор Курской области Роман Стровойт после посещения стройплощадки сообщил в субботу в своем Telegram-канале .

"Продолжается и комплектация штата инфекционного корпуса. Уже утверждено расписание и сформированы первые медицинские бригады", - сообщил он.

Глава региона добавил, что строители болеют, одна бригада отделочников заразилась коронавирусом, поэтому для сдачи госпиталя в середине декабря привлекаются дополнительные работники: с 18 октября их число увеличат до 650, контур здания планируют закрыть на следующей неделе, после этого начнут подавать теплоснабжение. "Стройка тем не менее продолжается ускоренными темпами. В корпусе переходим к внутренним работам", - сообщил Старовойт.

В начале октября в Курскую область поступили почти 1,4 млрд рублей на завершение строительства инфекционного корпуса на 230 коек в областной клинической больнице. Его строительство началось в январе 2021 года. Корпус оснастят аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом и другим оборудованием для оказания помощи пациентам с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

С начала пандемии в Курской области выявили 63 564 случая заражения коронавирусом, из них 55 692 человека выздоровели, 1 563 пациента умерли. Для ряда категорий граждан в регионе обязательную вакцинацию увеличили до 80%, первым компонентом вакцины на 22 октября привились более 448 тыс. человек (свыше 62%), завершили вакцинацию более 414 тыс. человек. В Курской области с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового присутствия людей.

С 25 октября по 7 ноября в регионе объявили нерабочие дни, продолжат работу только продовольственные магазины, аптеки, почта, пункты вакцинации, а также магазины, продающие детское питание, специализированные магазины по продаже медицинских изделий. При условии вакцинации сотрудников и допуска посетителей по QR-коду разрешили работу кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов с отдельным входом.