Организующие экскурсии компании в Нижегородской области смогут работать в нерабочие дни

ТАСС, 23 октября. Власти Нижегородской области разрешили работать в период нерабочих дней организациям, оказывающим экскурсионные услуги, и салонам красоты с лицензией на медицинскую деятельность, сообщили в субботу в пресс-службе правительства области.

Ранее власти приняли решение о введении нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября. Сообщалось, что несмотря на введение нерабочих дней, в области могут продолжить работу ряд организаций, среди которых в том числе непрерывно действующие, медицинские и аптечные организации, учреждения соцобслуживания, органы государственной власти, музеи, зоопарки в части доступа посетителей к объектам, находящимся на открытом воздухе.

"Уточнен перечень организаций, на которые не распространяется период нерабочих дней в Нижегородской области. Соответствующие изменения внесли в указ губернатора о введении режима повышенной готовности. Согласно изменениям, период нерабочих дней не распространяется, в частности, на организации, оказывающие экскурсионные туристические услуги и салоны красоты с лицензией на медицинскую деятельность. Изменениями в указ дополняется и перечень организаций, допуск к которым осуществляется по QR-кодам и мультипассам. Теперь в этот перечень входят и мебельные центры", - говорится в сообщении.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Нижегородскую область в числе регионов, где за последнюю неделю осложнилась ситуация с коронавирусом.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за период пандемии в Нижегородской области выявили 184 927 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 166 671 человек, 7 404 человека умерли. Вакцинировались первым компонентом 1 180 912 человек, полную вакцинацию прошли 1 087 412 человек. Иммунитет к коронавирусу сформирован у 44,9% населения.

Ранее в регионе уже ввели масочный режим, запретили работу заведений общепита в ночное время за исключением работы навынос. Допуск в учреждения кино и культуры осуществляется по "Мультипассам", либо по сертификату о вакцинации. Ввели удаленный режим для не менее 30% от общей численности работников. Ввели обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых социально значимых сфер.