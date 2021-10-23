Суд в Орле взыскал с советника губернатора компенсацию морального вреда за унижение медика

ТАСС: 23 октября. Орловский областной суд взыскал с советника губернатора Сергея Лежнева 20 тыс. рублей компенсации морального вреда за унижение медицинского работника, сообщается в субботу на сайте Орловского облсуда.

"Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда в апелляции рассмотрела гражданское дело по иску Д.В. Серегина к С.В. Лежневу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда <...> и взыскала с С. В. Лежнева в пользу Д. В. Серегина компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей, расходы, связанные с оплатой судебной экспертизы в сумме 30:5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте суда, назначалась судебная экспертиза, при проведении которой эксперт пришел к выводу, что в словах чиновника в его Telegram-канале о медработнике Серегине, который высказал свою точку зрения о выплатах медикам, реализована унизительная оценка лица.