{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Орле взыскал с советника губернатора компенсацию морального вреда за унижение медика

Сергей Лежнев заплатит Дмитрию Серегину 20 тыс. рублей компенсации

ТАСС: 23 октября. Орловский областной суд взыскал с советника губернатора Сергея Лежнева 20 тыс. рублей компенсации морального вреда за унижение медицинского работника, сообщается в субботу на сайте Орловского облсуда.

"Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда в апелляции рассмотрела гражданское дело по иску Д.В. Серегина к С.В. Лежневу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда <...> и взыскала с С. В. Лежнева в пользу Д. В. Серегина компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей, расходы, связанные с оплатой судебной экспертизы в сумме 30:5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте суда, назначалась судебная экспертиза, при проведении которой эксперт пришел к выводу, что в словах чиновника в его Telegram-канале о медработнике Серегине, который высказал свою точку зрения о выплатах медикам, реализована унизительная оценка лица.

Теги
РоссияОрловская область
Пандемия COVID-19
В Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа общепита
Исключение составит обслуживание навынос
В Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа общепита
Читать полностью