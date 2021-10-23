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Пандемия COVID-19

В Италии растет число случаев заражения коронавирусом среди медиков

За последние 30 дней заразились почти 1,5 тыс. человек

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников возросло за последнюю неделю с 306 до 371, за последние 30 дней заразились почти 1,5 тыс. медиков. Такие данные содержатся в опубликованном в субботу статистическом докладе Высшего института здоровья при Минздраве Италии.

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На медицинских работников распространяется обязательная вакцинация. Они были одними из первых, кого начали прививать в начале года, а теперь должны пройти ревакцинацию.

При этом указывается, что в целом число случаев заражения среди населения падает с августа. Институт также опубликовал данные, согласно которым вакцины сохраняют эффективность против вариантов коронавируса, защищая от тяжелого течения болезни, госпитализации и летального исхода более чем на 90%.

Среди 38 тыс. умерших от последствий заражения коронавирусом в период с 1 февраля по 5 октября 2021 года более 33,5 тыс. не были вакцинированы. Средний возраст умерших среди прошедших полный курс вакцинации (1 440 человек) составляет 85,5 лет. Кроме того, у них были отмечены серьезные патологии, указывается в докладе.

За все время пандемии число летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Италии достигло 131 802. Общее число заразившихся достигло 4 737 462. В связи с введением практически повсеместно обязательного ковид-сертификата (QR-кода) ежедневно проводится до 500 тыс. тестов, включая анализы по экспресс-технологии. При этом уровень суточного прироста новых случаев инфицирования значительно не увеличился.

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ИталияПандемия COVID-19
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