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Караван примерно из 6 тыс. мигрантов отправился с юга Мексики к столице

По данным радиостанции Formula, гаитяне, а также граждане Гватемалы, Сальвадора и Гондураса намерены обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и перемещаться по ее территории на законных основаниях

МЕХИКО, 23 октября. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. мигрантов в субботу организованно отправились из города Тапачула в штате Чьяпас на юге Мексики к столице страны. Об этом сообщила радиостанция Formula.

Гаитяне, а также граждане Гватемалы, Сальвадора и Гондураса намерены пешком преодолеть почти 1,2 тыс. км до Мехико. Там они собираются обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и перемещаться по ее территории на законных основаниях.

Национальная комиссия по правам человека в пятницу призвала федеральные и региональные власти обеспечить безопасность каравана мигрантов и воздержаться от применения силы по отношению к его участникам. Ранее в текущем году сотрудники Миграционной службы Мексики при поддержке бойцов Нацгвардии рассеяли в штате Чьяпас несколько крупных групп иностранных граждан, пытавшихся добраться до границы с США.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 августа заявил, что власти продолжат сдерживать миграционные потоки, отметив при этом, что необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны.

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Мексика
Пандемия COVID-19
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