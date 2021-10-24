Кубинское агентство новостей заявило о кибератаке на свой сайт

ГАВАНА, 24 октября. /ТАСС/. Кубинское агентство новостей, являющееся одним из основных СМИ в республике, сообщило в субботу, что на его сайт была совершена хакерская атака.

На портал был направлен "вредоносный трафик" для изучения его уязвимости и нарушения систем защиты, отметили в агентстве. "Кубинское агентство новостей осуждает применение стратегий мягкого переворота, направленных на дезинформацию граждан и продвижение фейковых новостей", - говорится в заявлении агентства.

В настоящий момент электронные платформы СМИ работают в нормальном режиме.

В средине июля после протестов и беспорядков на Кубе МИД и другие ведомства острова заявили о DDoS-атаках на свои сайты из США и других государств. Власти назвали это частью кибервойны против республики.