В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 61 тыс.

ТАСС, 24 октября. Более 390 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Удмуртии. Рост числа заболевших в регионе продолжается на протяжении почти четырех недель. Общее число инфицированных превысило 61 тыс., сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

"[За сутки] 395 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в Удмуртии зарегистрировано 61 395 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 49,6 тыс. человек, из них 368 человек - за последние сутки. На лечении в удовлетворительном состоянии находятся 7,4 тыс. пациентов, 1,7 тыс. - в состоянии средней степени тяжести, 592 - в тяжелом состоянии. Умерли 2,6 тыс. человек, из них 30 - за прошедшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 467,4 тыс. человек, двумя - 339,1 тыс. Еще 77,1 тыс. жителей привиты однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По подсчетам регионального правительства, охват вакцинацией в республике составляет более 51%.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых граждан. Запрещена деятельность заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации.

С 25 октября в регионе будет запрещена работа фудкортов. Фитнес-центрам и спортивным учреждениям разрешат работать только в том случае, если у сотрудников и посетителей будут документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании.