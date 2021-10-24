Коронавирус в Крыму за сутки подтвердили у 649 человек. Это максимум с начала пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. В Крыму за сутки выявили 649 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное количество с начала пандемии. Об этом сообщается в воскресенье на сайте министерства здравоохранения региона.

Накануне в регионе также зарегистрировали максимальный суточный прирост - 638 случаев. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 23 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки были протестированы 10 925 человек, выздоровел 301 человек.

С начала пандемии выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.