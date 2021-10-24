В Подмосковье за сутки выявили 3 030 новых случаев ковида. Это максимум с начала пандемии

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 3 030 против 2 783 днем ранее, до 499 156. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В Подмосковье, по подсчетам ТАСС, впервые с начала пандемии выявили свыше 3 000 случаев заражения за один день. Ранее эту отметку преодолевали только Москва и Санкт-Петербург.

Число выздоровевших в Московской области увеличилось на 2 556, до 427 770, число умерших - на 33, до 8 480. Количество так называемых активных случаев в регионе составляет 62 906.