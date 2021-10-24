Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,08

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил рост и увеличился до 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и в субботу, показатель превышает единицу в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Исключением остается Подмосковье, где он составил 0,95.

В Санкт-Петербурге и Ростовской области индикатор равен 1,02, в Свердловской области - 1,04, в Нижегородской - 1,05, в Воронежской - 1,06, в Иркутской - 1,07, в Самарской - 1,09. В Красноярском крае коэффициент остался на отметке 1,12, а в Москве увеличился до 1,16.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.