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Пандемия COVID-19

В России за неделю выявили почти 250 тыс. случаев заражения коронавирусом

Прирост оказался на 14,6% больше, чем на предыдущей неделе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за семь дней возросло на 248 956, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Прирост оказался на 14,6% больше, чем на предыдущей неделе, и стал новым максимумом с начала пандемии.

Рекордно быстро растет и количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За семь дней оно увеличилось на 76 371 и достигло 845 122, свидетельствуют данные штаба.

Увеличивается и число выздоравливающих - за эту неделю в России вылечились 165 297 человек против 142 505 за предшествующую.

Количество умерших от нового заболевания стало максимальным в пятый раз подряд. С 18 по 24 октября штаб зарегистрировал 7 288 летальных исходов из-за новой инфекции - на 5,7% больше, чем неделей ранее.

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РоссияПандемия COVID-19
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