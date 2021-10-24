Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней", - говорится в списке решений, принятых на заседании правительства 22 октября.

Решения приняты в рамках реализации указа президента РФ от 20 октября об установлении в стране нерабочих дней в октябре - ноябре.

Правила посещения

Согласно списку решений правительства, театрам и музеям необходимо обеспечить соблюдение ряда условий. Так, они могут работать при условии одновременного присутствия в период нерабочих дней не более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия.

Совершеннолетние посетители при этом должны иметь QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от ковида или факт перенесенного заболевания. Граждане, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, должны предъявить соответствующий документ в бумажной форме, заверенный лечащим врачом и руководителем медорганизации (либо заместителем руководителя, наделенным такими полномочиями). Также граждане, имеющие противопоказания к вакцинации и не перенесшие ковид, могут предоставить QR-код, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения театра или музея.

"Допуск в федеральные учреждения культуры (театры и музеи) военнослужащих и лиц, приравненных к ним, в случае отсутствия у них двухмерного штрихового кода (QR-кода) [осуществляется] при предъявлении ими медицинского документа по форме, утвержденной соответствующим федеральным органом исполнительной власти, и выданного подведомственными ему медицинскими организациями, подтверждающего перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией или факт вакцинации (содержащего фамилию, имя, отчество вакцинируемого, номер (серию) введенной вакцины и дату вакцинации), а также документа, удостоверяющего личность", - говорится в списке решений.

При этом для лиц, не имеющих вышеуказанных документов, предусмотрен возврат средств за купленные билеты. Граждане младше 18 лет могут посещать театры и музеи при наличии средств индивидуальной защиты.

Согласно списку решений, театрам и музеям также необходимо обеспечить широкое информирование граждан в интернете об особенностях работы в нерабочие дни. Кроме того, учреждения культуры должны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, включая усиленный контроль за использованием посетителями средств индивидуальной защиты.

Работа медучреждений

Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь.

"Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, в том числе лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, определить режим работы этих организаций в нерабочие дни, обеспечив сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции", - говорится в списке решений.