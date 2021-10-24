Глава СК высоко оценил работу правоохранителей, оперативно раскрывших убийство в Орске

ОРЕНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высоко оценил совместную работу следователей и сотрудников полиции, которые оперативно установили и задержали подозреваемого в убийстве девушки в Орске Оренбургской области. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета России дал высокую оценку совместной работе следователей, криминалистов СК России и оперативных сотрудников полиции, благодаря кропотливой работе которых в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемого", - говорится в сообщении.

Накануне в Орске было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась 39-летняя жительница города. После установления ее личности удалось подтвердить причастность к убийству 42-летнего знакомого девушки.

Как ранее сообщали в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, 42-летний ранее несудимый житель Орска сознался в содеянном. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех причин произошедшего.