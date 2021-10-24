Максимум перед нерабочими днями. В России выявили почти 250 тыс. случаев ковида за неделю

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Число зарегистрированных на этой неделе случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 250 000, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Для страны это очередной максимум с начала пандемии. Смертность от новой болезни также находится на пике - за последние семь дней в России впервые зафиксировали свыше 7 000 летальных исходов. ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю. Распространение В последние семь дней в стране выявили 248 956 заболевших - на 14,6% больше, чем неделей ранее. Для сравнения, за весь октябрь в России подтвердили 441 830 случаев заражения.

Начиная с 14 октября число регистрируемых случаев превышает 30 000 в сутки. На этой неделе максимум по количеству инфицированных обновлялся четырежды, и на данный момент он составляет 37 678 заразившихся за один день. Заболеваемость с учетом численности населения возросла с 21,2 до 24,3 случая в сутки на 100 000 человек. Это самое большое значение показателя за всю пандемию. При этом коэффициент распространения коронавируса по итогам недели немного снизился - с 1,14 в прошлое воскресенье до 1,08 в это. Смертность Смертность из-за коронавирусной инфекции в России обновила максимум в пятый раз подряд: с 18 по 24 октября штаб зарегистрировал 7 288 летальных исходов - на 5,7% больше, чем неделей ранее. Число смертей за сутки шестой день подряд превышает 1 000. Летальность новой болезни на фоне быстрого подъема заболеваемости растет медленно. На этой неделе, как и на двух предыдущих, она увеличилась всего на 0,01 п. п., до 2,8%. Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить. Ситуация в больницах Четвертую неделю подряд в России растет число выздоравливающих после заражения коронавирусом. За последние семь дней в стране вылечились 165 297 человек против 142 505 за предыдущие, что стало максимумом с конца января.

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