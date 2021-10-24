Максимум перед нерабочими днями. В России выявили почти 250 тыс. случаев ковида за неделю

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Число зарегистрированных на этой неделе случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 250 000, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.
Для страны это очередной максимум с начала пандемии. Смертность от новой болезни также находится на пике - за последние семь дней в России впервые зафиксировали свыше 7 000 летальных исходов.
ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю.
Распространение
В последние семь дней в стране выявили 248 956 заболевших - на 14,6% больше, чем неделей ранее. Для сравнения, за весь октябрь в России подтвердили 441 830 случаев заражения.
Начиная с 14 октября число регистрируемых случаев превышает 30 000 в сутки. На этой неделе максимум по количеству инфицированных обновлялся четырежды, и на данный момент он составляет 37 678 заразившихся за один день.
Заболеваемость с учетом численности населения возросла с 21,2 до 24,3 случая в сутки на 100 000 человек. Это самое большое значение показателя за всю пандемию.
При этом коэффициент распространения коронавируса по итогам недели немного снизился - с 1,14 в прошлое воскресенье до 1,08 в это.
Смертность
Смертность из-за коронавирусной инфекции в России обновила максимум в пятый раз подряд: с 18 по 24 октября штаб зарегистрировал 7 288 летальных исходов - на 5,7% больше, чем неделей ранее. Число смертей за сутки шестой день подряд превышает 1 000.
Летальность новой болезни на фоне быстрого подъема заболеваемости растет медленно. На этой неделе, как и на двух предыдущих, она увеличилась всего на 0,01 п. п., до 2,8%.
Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.
Ситуация в больницах
Четвертую неделю подряд в России растет число выздоравливающих после заражения коронавирусом. За последние семь дней в стране вылечились 165 297 человек против 142 505 за предыдущие, что стало максимумом с конца января.
Однако это по-прежнему гораздо меньше количества выявляемых случаев заражения, и доля выздоровевших продолжает падать. Если в прошлое воскресенье она составляла 87,6%, то в это опустилась до 86,9% - минимума с начала февраля.
На этом фоне увеличиваются темпы роста числа так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За семь дней их число возросло на 76 371, до 845 122, следует из данных штаба.
По подсчетам Минздрава, болеющих еще больше - во вторник глава министерства Михаил Мурашко говорил, что под медицинским наблюдением из-за ковида находятся почти 1,22 млн человек. Таким образом, на данный момент их количество уже превысило пиковый показатель за все время пандемии или сделает это в ближайшее время.
Главные очаги и остальные регионы
Доля Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья в общем числе новых случаев заражения в стране продолжает расти - на этой неделе она составила 35,8% против 34,4% на предшествующей. Однако это все еще заметно меньше, чем на пике летней вспышки инфекции, когда она составляла 50-60%.
В Москве за последние семь дней выявили 47 515 инфицированных - на 16,6% больше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом темпы роста заболеваемости в столице снижаются и на этой неделе оказались минимальными с середины сентября.
В Санкт-Петербурге число выявленных случаев возросло на 20,1%, до 22 761 (это максимум с начала года), а в Подмосковье - на 25,2%, до 18 872. В воскресенье штаб сообщил, что в Московской области впервые за пандемию зарегистрировали свыше 3 000 заражений за сутки.
Распространение инфекции ускоряется по всей России. По темпам распространения инфекции по-прежнему лидируют Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где на этой неделе выявили соответственно на 17,4% и 16,2% больше заболевших, чем на прошлой. Следом идут Сибирь (15,6%), Приволжье (12,8%), Дальний Восток (10,7%), Северный Кавказ (10,1%), Южный федеральный округ (8,5%) и Урал (7,8%).
Нерабочие дни
Ухудшение эпидемиологической ситуации привело к объявлению в России очередных нерабочих дней, которые с учетом праздничных и выходных продлятся с 30 октября по 7 ноября включительно. Во многих регионах "длинные выходные" начнутся раньше - например, 28 октября, как в Москве и Подмосковье.
В ряде субъектов нерабочие дни сопровождаются жесткими ограничительными мерами. Так, в Москве и Московской области в "длинные выходные" закроются кафе и рестораны, большинство магазинов, кинотеатры и фитнес-центры, а также многие другие общественные места. Аналогичные меры приняли в субботу в Санкт-Петербурге.
Мэр Москвы Сергей Собянин, объясняя необходимость жестких ограничений, подчеркивал, что нерабочие дни помогут быстро остановить рост заболеваемости, тогда как система QR-кодов рассчитана на более долгосрочную перспективу - их, по его словам, нужно вводить на несколько месяцев, чтобы люди привыкали к необходимости вакцинации.
Сейчас уровень коллективного иммунитета в России, по оценкам оперативного штаба, почти вдвое ниже необходимого - 45,7% против заявленных в планах 80%. При этом за неделю, несмотря на то что вакцинацию от коронавируса завершили почти 1,7 млн человек, он увеличился менее чем на процентный пункт.