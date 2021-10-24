В "Фобосе" заявили, что центр России ждет самая холодная ночь с начала осени

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ночь на понедельник будет самой холодной с начала осени в центре России. В регионе ожидается гололедица. Об этом написал в воскресенье в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Центральную Россию ждет самая холодная ночь. В воскресенье почти вся северная половина европейской части России окажется во власти зимы. Причиной тому станет обширный двухъядерный циклон североатлантического происхождения, который, продвигаясь на восток, развернулся своей тыловой стороной, обеспечивая заток холодного воздуха. В результате минувшей ночью на Русском Севере ударили морозцы до минус 5-10, а местами на Кольском полуострове (Алакуртти) было почти минус 15 градусов", - написал Тишковец.

По его словам, в результате заморозков происходит формирование снежного покрова. "Самые высокие сугробы образовались в Мурманской области (Перевал) - до 21 см, в Архангельской области (Холмогоры) - 19 см, в Карелии (Энгозеро) - 18 см, в Республике Коми (Мутный материк) - 17 см. Местами припорошило Вологодскую (Вытегра - 2 см) и Ленинградскую (Вознесенье - 4 см) области. В предстоящую ночь холодное дыхание предзимья усилится", - отметил Тишковец.

Метеоролог отметил, что клин полярного воздуха, увлекаемого северным потоком, пробьется в среднюю полосу России, что приведет к доминированию в атмосфере гребня антициклона, который постепенно очистит небосвод от облачности и усилит эффект радиационного выхолаживания приземного воздуха. Таким образом, в ночь на понедельник в центре России и Черноземье показания минимальных термометров уйдут в слабо отрицательный диапазон температур. В результате заморозков и выпавших в субботу осадков на дорогах и тротуарах образуется гололедица. В Черноземье толщина корки льда местами может составить 0,5 мм, в центре России - до 1-2 мм, в Верхневолжье, на Вологодчине, Волго-Вятском регионе и севере Пермского края - до 3-4 мм, что является опасным погодным явлением.

Тишковец уверен, что в ночь на вторник зона гололедицы, усиливаясь по интенсивности и увеличиваясь по площади, вместе с холодом будет смещаться на восток европейской части России. Автомобилисты и пешеходы - будьте внимательны.