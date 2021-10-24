На горе Ай-Петри выпал первый снег

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Первый снег выпал в Республике Крым на горе Ай-Петри, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в воскресенье в своем Telegram-канале.

"С первым снегом, друзья! Ай-Петри сегодня!" - подписала Павленко фото, на котором виден снег, покрывающий гору и крыши зданий, расположенных на плато.

По данным Главного управления МЧС России по Республике Крым, в воскресенье в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 25 м/с.

Гора Ай-Петри является одной из самых популярных достопримечательностей Ялты. С высоты 1 153 м открывается вид на южный берег Крыма. На плато организованы экскурсии, работают кафе национальной кухни. Температура здесь приблизительно на семь градусов ниже, чем у побережья. Самым популярным видом отдыха в Крыму является автотуризм, многие отдыхающие предпочитают подниматься к вершине на своих автомобилях.