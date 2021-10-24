Последние дни октября в центре России будут теплыми и солнечными

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Антициклон обеспечит жителей центральных регионов России теплом и солнцем в последние дни октября. Об этом в воскресенье в своем Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Финал недели и месяца ожидается по-осеннему комфортными. В пятницу и в выходные антициклон обеспечит жителей Русской равнины солнцем и теплом. <...> Предзимье отменяется", - написал он.

Синоптик отметил, что последняя неделя октября в центре России ожидается "пестрой на погоду". В ночь на понедельник температура составит от ноля до минус пяти градусов, появится "первый серьезный ледяной панцирь". Днем на фоне повышенного атмосферного давления потеплеет до плюс пяти градусов, будет относительно солнечно и без осадков. Во вторник температура повысится до девяти градусов тепла, в темное время суток будет около ноля. "Сохранится погожий характер метеоусловий, ветры развернутся на юго-западные румбы и стартует адвекция более теплых воздушных масс", - добавил Тишковец.

В ночь на среду температура составит от минус одного до плюс четырех градусов, днем от плюс трех до плюс восьми градусов. После полудня ожидается дождь, осадков выпадет не более 2-3 мм.

"Четверг станет самым ненастным", - написал синоптик. "Из-за атлантического циклона зарядят обложные дожди. Прогнозируется до 4-5 мм", - уточнил он. Под утро температура достигнет плюс пяти градусов, к середине дня потеплеет до плюс 11 градусов.

Днем в пятницу и в выходные воздух прогреется от плюс семи до плюс 12 градусов, что на пять градусов выше многолетней нормы. Ночами температура составит от плюс одного до плюс шести градусов. "Такая же погода миллион на миллион эстафетой будет передана ноябрю", - резюмировал Тишковец.