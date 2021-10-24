Сочинские поисковики обнаружили под Волгоградом останки шестерых советских солдат

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Поисковики сочинского отряда "Подвиг" имени Героя Советского Союза Ильи Сьянова обнаружили под Волгоградом останки шестерых советских солдат, участвовавших в Сталинградской битве. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Сочи.

В течение недели поисковые работы велись на окраине поселка Ерзовка Волгоградской области, где был сомкнут Сталинградский котел вокруг шестой армии фельдмаршала Паулюса.

"Сначала откопали пулеметный ящик с дисками, затем обнаружили останки шести бойцов. Судя по обмундированию, один офицер, санитарка и четыре стрелка. Найденные документы отправили в лабораторию для расшифровки. Поднятые герои войны будут похоронены в братской могиле с воинскими почестями в селе Россошки Волгоградской области. Найденные личные вещи бойцов: монеты, кружка, каски, гильзы, фрагменты санитарной сумки со стекленными колбами, переданы в музей Боевой славы города Сочи", - цитирует пресс-служба руководителя поискового отряда "Подвиг" Павла Башлыкова, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, администрация Сочи оказывает поддержку отряду "Подвиг" созданному на базе сочинского отделения Российской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" при поддержке ветеранской организации при УВД города Сочи. Ранее сочинские поисковики производили раскопки мест боев под Туапсе и Ржевом.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.