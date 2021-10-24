В приангарском Байкальске построили новый мост на месте рухнувшего из-за паводка

ТАСС, 24 октября. Новый автомобильный мост через реку Солзан построили в Байкальске в Иркутской области на месте рухнувшего из-за паводка в 2019 году. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства региона.

"Новый мост построен взамен предыдущего, который снесло паводком в 2019 году. У Байкальска большое будущее, но уже сейчас мы видим, что город развивается. Благоустройство вокруг моста будем продолжать, создадим зоны отдыха для горожан и туристов. Это место может стать новой городской достопримечательностью", - привели в пресс-службе слова губернатора области Игоря Кобзева.

Мост двухполосный, его длина - чуть больше 100 м, ширина - восемь м. Предусмотрели пешеходные и велосипедные дорожки, установили архитектурное освещение. На восстановление моста из бюджетов разных уровней направили 300 млн рублей.

Согласно проекту, русло реки спрямили и углубили, это должно в дальнейшем исключить угрозу разрушения при паводках. Под разрушенным мостом проходили инженерные коммуникации города. Для обеспечения бесперебойного тепло- и водоснабжения жителей перенесли трубы на соседний вантовый мост, который несколько лет не используется.

Летом 2019 года в Иркутской области произошло разрушительное наводнение. Наибольший ущерб стихия нанесла Нижнеудинску и Тулуну.