Школы ухода за инвалидами и пожилыми прошли около 4 тыс. жителей Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Обучение в школах ухода по нацпроекту "Демография" с начала 2021 года прошли 3 761 человек в Волгоградской области. Родственники, опекуны и добровольцы обучаются практическим навыкам и уходу за тяжелобольными и пожилыми гражданами, сообщили в воскресенье ТАСС в региональном комитете социальной защиты населения.

"В регионе действует 46 школ ухода на базе центров социального обслуживания населения. Задача школы - обучение практическим навыкам и неформальному (родственному) уходу за тяжелобольными пожилыми гражданами. Количество обученных (родственники, опекуны, добровольцы и т. д.) - 3 761 человек с начала года. Специалистов школы ухода в Волгоградской области - порядка 90", - говорится в сообщении.

Школа ухода является важной частью системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами, которая сейчас выстраивается в России благодаря национальному проекту "Демография". Волгоградская область является одним из 26 регионов, реализующих пилотный проект по созданию школ ухода, который включает сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. С 2018 года в регионе при реализации проекта прошли обучение специалисты, с 2019 года открылись первые школы ухода на базе центров соцобслуживания населения.

"В рамках нацпроекта реализуются и программы "Персональный помощник", прокат реабилитационного оборудования, открыты отделения дневного пребывания пожилых, временное размещение в стационарах", - добавили в комитете.

Сертифицированные специалисты школы обучают навыкам проведения санитарно-гигиенических мероприятий, основам безопасного передвижения маломобильных групп населения, основам питания и поддержания здоровья, оказанию неотложной помощи, профилактике осложнений. Обучение проходит на бесплатной основе.

"В нашей школе проходят обучение как социальные работники, так и родственники. Для них мы проводим лекции и обязательно практические занятия - знакомим с оборудованием, показываем все на манекенах. При необходимости тренеры школы выезжают к больным. Недавно я выезжала по просьбе родственников бабушки, которая получила инсульт. Показывала им, как постелить пеленку, как надеть подгузник, покормить, как правильно повернуть и не навредить, потому что людей после инсульта в течение 10 дней вообще нельзя транспортировать никуда и аккуратно нужно с ними. Услуги нашей школы довольно востребованы, к нам обращаются за помощью каждый день", - рассказала ТАСС специалист по социальной работе, тренер школы ухода в городе Жирновске Ольга Ломако.