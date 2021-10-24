Эксперт считает, что для НКО необходимы системные меры поддержки на муниципальном уровне

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Системные меры поддержки некоммерческих организаций (НКО) необходимо прорабатывать на уровне муниципалитетов, в том числе в регионах Северного Кавказа. Такое мнение высказала ТАСС председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

"Порой не везде работа по взаимодействию НКО с муниципалитетами выстроена системно, потому что долгое время взаимодействие органов власти с НКО выстраивалось только на региональном уровне, а на уровне муниципалитетов не велась. Поэтому зачастую даже небольшим организациям для получения ответов на вопросы приходится обращаться к региональным властям, потому что у органов местного самоуправления нет соответствующего опыта и компетенций. Но в некоторых субъектах такая работа ведется, проводятся обучающие мероприятия, конкурсы проектов НКО, даже делаются рейтинги муниципалитетов по развитию НКО. Но все это в полной мере относится и к регионам Северного Кавказа, где сильны традиции участия местных сообществ в принятии решений", - сказала Тополева-Солдунова.

По ее словам, в некоторых регионах уже внедряется система взаимодействия органов местного самоуправления и НКО. Так, в Вологодской области готовится программа для формирования системы поддержки НКО на муниципальном уровне. Планируется приглашать руководителей всех муниципальных образований и всех ключевых чиновников, работающих на муниципальном уровне и обучать их, давать инструменты работы. В Омской области создали систему ресурсных центров, которые оказывают поддержку НКО и социальным предпринимателям на муниципальном уровне.

"Тут, конечно, многое зависит от властей региона, конкретных чиновников, отвечающих за взаимодействие с НКО, но также глав органов местного самоуправления, региональных общественных палат и региональных ресурсных центров НКО", - добавила она.

Регионы Северного Кавказа входят в топ "Регионального рейтинга третьего сектора - "Регион НКО". Так, Республика Ингушетия занимает второе место в рейтинге по активности НКО и медиаактивности социально ориентированных НКО, Ставропольский край также находится на втором месте в рейтинге экспертной оценки сектора социально ориентированных НКО в регионе.

"Региональный рейтинг третьего сектора "Регион-НКО" - первый в России независимый рейтинг субъектов России по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, созданный при Общественной палате России.