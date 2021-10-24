Останки более 20 солдат передали российские и украинские поисковики в Брянской области

НОВЫЕ ЮРКОВИЧИ /Брянская область/, 24 октября. /ТАСС/. Церемония передачи останков 17 российских и четырех украинских солдат Рабочей крестьянской Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в воскресенье между пограничными переходами Новые Юрковичи и Сеньковка в Брянской области, передает корреспондент ТАСС.

"Мы передаем сегодня [останки] четырех [украинских] бойцов Красной армии и командиров, найденные в Курской области, Петрозаводске, Смоленской области и Тверской области. <…> Мы соответственно берем на себя обязательство отправить [останки] тех ребят, которые вы нам сегодня передадите, домой, чтобы передать их родственникам", - сказал член координационного совета - советник по международным вопросам Поискового движения России Антон Торгашев.

Церемонии передачи останков предшествовал траурный митинг по погибшим воинам в поселке Новые Юрковичи. Участие в нем приняли местные жители, школьники, представители поисковых движений России, в том числе председатель межрегиональной общественной организации военной археологии Юрий Соломатин. После этого между пунктами пропуска Новые Юрковичи и Сеньковка возле монумента "Три сестры", символизирующего дружбу российского, украинского и белорусского народов, состоялась церемония передачи останков.

Торгашев отметил, что из останков 17 солдат, поднятых украинскими поисковиками, 15 обнаружили в 2021 оду. Среди воинов - уроженцы Ярославской, Ивановской, Московской областей, многие из которых погибли при обороне Киева в 1941 году. "Думаю, это будет не последняя наша встреча, потому что там, где работают они [украинские поисковики], были огромные потери. Только на одном поле нашли пятерых из сегодняшних красноармейцев. За несколько лет было подняли более 50 человек, и это поле - меньше 30 га. Там работы еще на несколько лет. Я думаю, что там найдут не меньше сотни бойцов", - сказал председатель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин. Около 100 поисковиков задействовали в поисках и идентификации бойцов.

Представители российского поискового движения передали останки четырех бойцов, обнаруженных в экспедициях за последние два года. Их родственники изъявили желание захоронить предков на родине. "У нас здесь среди погибших два офицера, один младший лейтенант и один капитан-политрук, который был опознан по совершенно случайно сохранившемуся у него в кошельке <…> куску фотопленки с его портретом. <…> Второй офицер - младший лейтенант. <…> Когда пришла весть из дома о том, что фашисты расстреляли его мать и сестру, он попросился на фронт, его просьба была удовлетворена", - рассказал председатель межрегиональной общественной организации военной археологии Юрий Соломатин. Как сообщили журналистам представители российских поисковых отрядов, останки российских бойцов направят на антропологическую экспертизу, после чего примут решение о днях передачи их представителям регионов.