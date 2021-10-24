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В Северной Осетии восстановят средневековую жилую башню на территории музейного комплекса

Для посетителей объект планируют открыть весной 2022 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 октября. /ТАСС/. Жилую башню XV-XVI веков восстановят на территории комплекса "Родовые башни" в селе Унал Алагирского района Северной Осетии, сообщил ТАСС автор проекта Заурбек Цаллагов. Проект "Родовые башки" реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Мы восстанавливаем историческую часть горного селения XV-XVI веков. В рамках проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, мы планируем восстановить один из объектов - жилую башню высотой в три этажа, которая будет отражать повседневный быт средневекового селения. Это будет первая жилая башня на территории комплекса. До этого были восстановлены главная шестиэтажная башня - она использовалась как сигнальная и боевая, есть также двух- и трехэтажные башни, которые использовались как складские помещения и частично как боевые", - рассказал Цаллагов.

Он добавил, что открыть башню для посетителей планируется весной 2022 года. Внутри нее будет воссоздан быт жителей средневекового аланского селения.

"Уникальность проекта в том, что экспонаты будут не за стеклом, как в большинстве музеев. Это "живой" музей, где каждый гость становится частью этого пространства. Он может присесть на старинную деревянную лавочку, полежать на старинной деревянной резной кровати, притронуться к коврам, посуде, сесть за стол и так далее", - отметил Цаллагов.

По его словам, общая стоимость проекта по восстановлению жилой башни - около 5 млн рублей, из них около 3,3 млн - грантовые средства.

История "Родовых башен"

Как рассказал автор проекта, село Унал, где развивается музейный комплекс - родовое село фамилии Цаллаговых.

"Первую башню старшие представители фамилии восстановили полностью за собственные средства еще в 2009 году. Вдохновленные этим примером, мы решили попробовать продолжить начатое и в 2017 году выиграли грант на создание музея внутри башни. Собрали экспонаты, но их было так много, что мы поняли - невозможно всю историю средневековой Алании вместить в одну башню. Тогда и решили приводить в порядок территорию, восстанавливать другие башни. Впоследствии была зарегистрирована некоммерческая организация с названием "Родовые башни", - рассказал Цаллагов.

Башни - фамильные и боевые - являются одним из главных символов Осетии, встречаются почти в каждом горном селении. Башен, выявленных и поставленных на учет в качестве объектов культурного наследия федерального и республиканского уровня, на территории республики около 140, всего их более 300.

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