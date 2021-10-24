Площадь лавандовых полей увеличат на Ставрополье в пять раз за три года

СТАВРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Инвестор намерен высадить порядка 100 га лаванды в Кочубеевском округе Ставрополья в ближайшие пять лет, сообщил и. о. первого зампреда правительства Ставропольского края Владимир Ситников. Таким образом, площади лавандовых полей в регионе удвоятся.

"За три года под Невинномысском планируется посадить порядка 100 га плантаций эфиромасличной культуры. Масштабный инвестпроект намерено реализовать ООО "СМТ". <…> Выращивание лаванды - новое направление для сельскохозяйственной отрасли края, но крайне перспективное", - написал он на своей странице в Instagram.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщал, что на сегодняшний день инвестор высадил на территории края порядка 20 га лаванды. В будущем планируется строительство завода по производству лавандового масла, которое используется в индустрии красоты, медицине и пищевой промышленности.

В настоящий момент аграрии определяют наиболее подходящие для выращивания в крае сорта лаванды, апробацию проходят более 10 разновидностей. Самые неприхотливые и устойчивые будут отобраны для дальнейшей закладки саженцев.