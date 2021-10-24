Московских водителей предупредили о гололедице на дорогах в ночь на 25 октября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения правительства Москвы советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночь с 24 на 25 октября и утром в понедельник из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ночью в Москве ожидаются первые заморозки. Столбики термометров покажут минус один - минус три градуса, на дорогах может образоваться гололедица. ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.

При использовании личного транспорта следует соблюдать дистанцию и избегать лишних маневров. Использование летних шин в таких условиях может привести к ДТП, уточняется в публикации.