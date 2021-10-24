В Карачаево-Черкесии более 100 медиков стали участниками программы "Земский доктор"

ЧЕРКЕССК, 24 октября. /ТАСС/. Более 100 медицинских работников привлекли для работы в сельской местности Карачаево-Черкесии за последние четыре года в рамках программы "Земский доктор", сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Карачаево-Черкесии с 2018 года к работе в сельской местности по программе "Земский доктор" привлечено более 100 врачей. В 2018-2020 годы штат сельских медучреждений республики пополнили 99 докторов. План на текущий год - привлечь 21 специалиста. 11 врачей уже трудоустроены на селе", - говорится в сообщении.

Выплаты в размере 1,5 млн рублей в 2021 году получат 18 специалистов, три медработника, направленные на работу в малые города численностью менее 50 тыс. человек, - по 1 млн рублей каждый. Отмечается, что 95% средств выделяется из федерального бюджета, 5% - из республиканского.

В министерстве рассказали, что обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей в сельской местности составляет 19,3, в целом по республике - 38,1. "В аулах и селах региона больше всего нужны участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики", - добавили в министерстве.

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил увеличить с 1 января 2022 года на 100 тыс. рублей выплаты медикам, переехавшим из города в сельскую местность по программе "Земский доктор".

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек.