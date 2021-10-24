В Нижнем Новгороде открыли два центра компетенций платформы "Россия - страна возможностей"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" открыла 24 октября два центра оценки и развития управленческих компетенций - на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области и Национального исследовательского нижегородского государственного университета имени Лобачевского, сообщает пресс-служба организации.

"Это позволит решить ряд кадровых вопросов в Нижегородской области и обеспечить прямой диалог студентов, работодателей и региональной власти. Открытие центров компетенций реализуется в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" в марте 2021 года", - говорится в сообщении.

В центрах студенты будут проходить диагностику своих лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО "Россия - страна возможностей". Студенты также получат оценку эмоционального интеллекта, способности к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированности и других качеств и навыков. После диагностики создадут профиль каждого тестируемого, на основе которого сформируют личные траектории развития и предложат образовательные программы, разработанные совместно с вузом. Также профиль студента будет отображаться в специальной базе для работодателей.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, стратегических целей нельзя достичь без развития кадрового потенциала молодежи, в формирование которого существенный вклад вносят вузы. "Открытие центра компетенций ННГУ позволит президентской платформе "Россия - страна возможностей" апробировать подходы к развитию компетенций с научной точки зрения, с привлечением в проект актуальных исследовательских методик и разработок по повышению качества человеческого капитала в регионе. Задача центра компетенций, открываемого сегодня на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области, - синергия трех основополагающих сфер кадрового благополучия в регионе: государства, бизнеса и профессионального образования", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров сообщил, что основная цель центров - эффективное насыщение кадрами региональных работодателей - партнеров вуза, предотвращение оттока молодых специалистов из региона. К проектам, по словам Комиссарова, присоединились и ведущие вузы региона, среди которых Педагогический университет имени Минина, Лингвистический университет имени Добролюбова, Приволжский исследовательский медицинский университет, Высшая школа экономики - Нижний Новгород, Технический университет имени Алексеева. "Наша задача состоит в том, чтобы помочь студентам прокачаться, создать вокруг центров компетенций пространство для продуктивного диалога между студентами, университетом и работодателями, услышать запросы каждого и удовлетворить их", - цитирует Комиссарова пресс-служба.

В пресс-службе также отметили, что спрос на такие центры связан с тем, что стандарты высшего образования и образовательные программы вузов в первую очередь предполагают усвоение профессиональных знаний, умений и навыков, а с развитием и оценкой надпрофессиональных и управленческих компетенций все немного сложнее. Причем и студенты, и работодатели признают, что им не хватает именно этих навыков при поиске работы или молодого специалиста на ту или иную должность.

Открытие центров в России

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" заключила соглашения о сотрудничестве с 38 российскими вузами, планируется подписать еще 18 соглашений. В 2021-2022 годах планируется открыть более 25 центров компетенций на базе университетов, что позволит протестировать около 150 тыс. студентов. К 2023 году АНО "Россия - страна возможностей" планирует открыть в российских вузах не менее 75 центров оценки компетенций и оценить навыки порядка 300 тыс. студентов. В проекте принимают участие более 80 ведущих компаний-работодателей.

О платформе

АНО "Россия - страна возможностей" создали по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет организации возглавляет Владимир Путин.

АНО "Россия - страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, среди которых в том числе конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал", конкурс "Твой ход", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Большая перемена".