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Городские службы готовы при необходимости провести противогололедную обработку в Москве

По прогнозам, грядущая ночь может стать самой холодной с начала года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в ночные часы может опуститься до минус двух градусов, городские службы при необходимости проведут первую в сезоне выборочную противогололедную обработку. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог - мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведем первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную противогололедную обработку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грядущая ночь может быть самой холодной с начала года: столбики термометров опустятся до минус двух градусов.

Комплекс призывает водителей быть аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не создавать помех при прохождении колонн коммунальной техники.

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